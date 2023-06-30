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CUMA NAMAZI SAATİ: 30 Haziran 2023 cuma namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: Ankara, İzmir, İstanbul namaz vakti!

30.06.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Bugün milyonlarca Müslüman, ibadetlerini yerine getirebilmek için camilere akın edecek. Peki, 30 Haziran 2023 cuma namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: Ankara, İzmir, İstanbul namaz vakti!

CUMA NAMAZI SAATİ: 30 Haziran 2023 cuma namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: Ankara, İzmir, İstanbul namaz vakti!

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi cuma namazı saati için internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, bugün camilere akın edecek. İşte 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ANKARA, İZMİR, İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:13
Ankara: 12:57
İzmir: 13:20
Antalya: 13:05
Adana: 12:47

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

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Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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