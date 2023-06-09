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CUMA NAMAZI SAATİ 9 HAZİRAN 2023: İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma saati

09.06.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati 9 Haziran 2023 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet'ten yapılan açıklama ve 9 Haziran 2023 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ 9 HAZİRAN 2023: İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma saati

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen kişiler Diyanet tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. 9 Haziran 2023 cuma namazı İstanbul'da 13:08'de, Ankara'da 12:53'de, İzmir'de ise 13:56'da kılınacak. İşte ayrıntılar...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 9 HAZİRAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İstanbul cuma namazı saati: 13:08
Ankara cuma namazı saati: 12:53
İzmir cuma namazı saati: 13:56
Antalya cuma namazı saati: 13:01
Diyarbakır cuma namazı saati: 12:23

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8 HAZİRAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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