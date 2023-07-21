HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA NAMAZI SAATLERİ 21 TEMMUZ 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma vakti

CUMA NAMAZI SAATLERİ 21 TEMMUZ 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma vakti

21.07.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi merak edilen soruya yanıt arıyor. 21 Temmuz 2023 Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il il yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI SAATLERİ 21 TEMMUZ 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma vakti

Cuma namazı saatleri, 21 Temmuz 2023 Cuma günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Cuma namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve ayrıntılar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

istockphoto-496349694-612x612

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:16
Ankara: 13:00
İzmir: 13:23
Antalya: 13:09
Adana: 12:50

650x344-cuma-namazi-nasil-kilinir-1541062688802

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı varFeci kaza! Tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı var
Mahmut Abbas ve Binyamin Netanyahu Ankara'ya gelecekMahmut Abbas ve Binyamin Netanyahu Ankara'ya gelecek
ABD'den Karadeniz uyarısı! "Rusya saldırabilir"ABD'den Karadeniz uyarısı! "Rusya saldırabilir"
Anahtar Kelimeler:
cuma namazı farz mı cuma namazı saat cuma namazı vakti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.