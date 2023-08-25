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CUMA NAMAZI SAATLERİ: 25 Ağustos 2023 Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

25.08.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Peki, 25 Ağustos 2023 Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ: 25 Ağustos 2023 Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazı erkekler için farz kılınmıştır. Öğle vakti kılınacak olan namazı kaçırmak istemeyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İstanbul cuma namazı saati 13:11 olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saati...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:56
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:19
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:46
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:05
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:49
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:34

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

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