HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA NAMAZI SAATLERİ 29 ARALIK 2023: Cuma namazı saat kaçta, kaç rekat? İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il yılın son cuma saatleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ 29 ARALIK 2023: Cuma namazı saat kaçta, kaç rekat? İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il yılın son cuma saatleri

28.12.2023 21:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Diyanet cuma hutbesi konusu "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" olarak açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi arama motorlarında "Cuma namazı saat kaçta, kaç rekat?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta, kaç rekat? İşte 29 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il yılın son cuma saatleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ 29 ARALIK 2023: Cuma namazı saat kaçta, kaç rekat? İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il yılın son cuma saatleri

Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı. Yarın birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Yılın son cuma namazı için camiler dolup taşacak. İşte 29 Aralık 2023 cuma namazı saati ile ilgili ayrıntılar...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:55
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:18
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:04
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:48
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:33
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:37
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

640x480

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulunduİstanbul'da sır ölüm! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi geldi!Metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi geldi!
AK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecekAK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecek
Anahtar Kelimeler:
cuma namazı kılınışı cuma vakti Cuma namazı saatleri
En Çok Okunan Haberler
"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.