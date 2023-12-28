CUMA NAMAZI SAATLERİ 29 ARALIK 2023: Cuma namazı saat kaçta, kaç rekat? İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il yılın son cuma saatleri

Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı. Yarın birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Yılın son cuma namazı için camiler dolup taşacak. İşte 29 Aralık 2023 cuma namazı saati ile ilgili ayrıntılar...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:55

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:18

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:04

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26

MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:48

MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:33

GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:37

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.





