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Cumartesi marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık?

05.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Cumartesi marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık?

1 Mart 2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni normalleşme adımları atılmaya başladı. Özellikle cumartesi günü olan sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birçok insan "marketler saat kaça kadar açık, cumartesi marketler açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sokağa çıkma yasağı sırasında da belirli saatler arasında açık olan marketlerin cumartesi günü saat kaça kadar açık olacağını sizler için araştırdık.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilimizin de valiliklerine gönderilen yeni genelge ile, marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Düşük, orta ve yüksek riskli illerde market çalışma saatleri arttırıldı.

CUMARTESİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından, ana genelgeye ek olarak gönderilen genelge ile marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Yayımlanan genelgeye göre yüksek, orta ve düşük riskli illerde cumartesi günleri marketlerin çalışma saatleri 07.00 - 20.00 arası olarak değiştirildi.

CUMARTESİ HANGİ İLLERDE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ?

Marketlerin çalışma saatleri, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli illerde değişti. Sadece çok yüksek riskli illerde marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmedi. Marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen iller ise şöyle sıralanabilir:

market1

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Muş, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Manisa, Denizli, Isparta, Eskişehir, Bursa, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Artvin, Ardahan, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis,

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Bakkal İçişleri Bakanlığı

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