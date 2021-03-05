Cumartesi marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilimizin de valiliklerine gönderilen yeni genelge ile, marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Düşük, orta ve yüksek riskli illerde market çalışma saatleri arttırıldı.

CUMARTESİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından, ana genelgeye ek olarak gönderilen genelge ile marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Yayımlanan genelgeye göre yüksek, orta ve düşük riskli illerde cumartesi günleri marketlerin çalışma saatleri 07.00 - 20.00 arası olarak değiştirildi.

CUMARTESİ HANGİ İLLERDE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ?

Marketlerin çalışma saatleri, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli illerde değişti. Sadece çok yüksek riskli illerde marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmedi. Marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen iller ise şöyle sıralanabilir:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Muş, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Manisa, Denizli, Isparta, Eskişehir, Bursa, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Artvin, Ardahan, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis,

