Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kaça kadar dışarı çıkılıyor?

Yeni renk haritasına göre 58 ilin çok yüksek riskli il kategorisine yükselmesi sebebi ile yasaklarla ilgili yeni düzenlemelere gidildi. Günlük vaka sayılarının 40 bin civarına çıkması ile uzmanlar tarafından tam kapanma konusu gündeme getirildi. Bu konu ile ilgili henüz bir açıklama olmasa da, vatandaşların sosyal mesafeyi yok sayarak kongrelere, kafelere ve sokaklara çıkmaları vaka sayılarını arttıran en önemli sebepler arasında görülüyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları oldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Öte yandan lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.