Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kaça kadar dışarı çıkılıyor?

Yeni renk haritasına göre 58 ilin çok yüksek riskli il kategorisine yükselmesi sebebi ile yasaklarla ilgili yeni düzenlemelere gidildi. Günlük vaka sayılarının 40 bin civarına çıkması ile uzmanlar tarafından tam kapanma konusu gündeme getirildi. Bu konu ile ilgili henüz bir açıklama olmasa da, vatandaşların sosyal mesafeyi yok sayarak kongrelere, kafelere ve sokaklara çıkmaları vaka sayılarını arttıran en önemli sebepler arasında görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları oldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Öte yandan lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)