Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri mi gelecek?

Kabine Toplantısı sonrası gelen açıklama sonucu bütün Türkiye aylar sonra ilk defa bir cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Kısıtlamalarda yapılan bu esneme sonrasında yeni yayınlanan koronavirüs risk haritasında ise neredeyse bütün Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Sokağa çıkma yasaklarının geri getirilmesi Bilim Kurulu tarafından konuşuldu.
1 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile ülke genelinde cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Pazar günlerinde ise düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu yasağın devam etmesine karar verilmişti.
Hafta başında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bu hafta sonu kısıtlamalarda bir değişiklik olmayacağı ve koronavirüs risk haritasının daha sonra güncelleneceği belirtildi.
14 Mart 2021 Pazar günü, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Düşük ve orta riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtı hafta içinde olduğu gibi pazar günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'te bitecek. Bu illerde bün içerisinde herhangi bir yasak uygulanmayacak.
Güncel koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller şu şekilde:
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır
Güncel koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller şu şekilde:
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars
Güncel koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller şu şekilde:
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Güncel koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller şu şekilde:
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman