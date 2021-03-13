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Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri mi gelecek?

13.03.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri mi gelecek?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan yeni koronavirüs risk haritası ile beraber "hafta sonu yasakları geri mi gelecek" sorusu gündeme geldi. 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada yeni normalleşme adımları ile cumartesi günü ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Artan vakalar sonucunda sokağa çıkma yasaklarının geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kabine Toplantısı sonrası gelen açıklama sonucu bütün Türkiye aylar sonra ilk defa bir cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Kısıtlamalarda yapılan bu esneme sonrasında yeni yayınlanan koronavirüs risk haritasında ise neredeyse bütün Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Sokağa çıkma yasaklarının geri getirilmesi Bilim Kurulu tarafından konuşuldu.

CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

1 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile ülke genelinde cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Pazar günlerinde ise düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu yasağın devam etmesine karar verilmişti.

Hafta başında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bu hafta sonu kısıtlamalarda bir değişiklik olmayacağı ve koronavirüs risk haritasının daha sonra güncelleneceği belirtildi.

Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri mi gelecek?

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

14 Mart 2021 Pazar günü, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtı hafta içinde olduğu gibi pazar günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'te bitecek. Bu illerde bün içerisinde herhangi bir yasak uygulanmayacak.

Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri mi gelecek?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller şu şekilde:

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller şu şekilde:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Güncel koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller şu şekilde:

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

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