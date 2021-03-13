Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri mi gelecek?

Kabine Toplantısı sonrası gelen açıklama sonucu bütün Türkiye aylar sonra ilk defa bir cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Kısıtlamalarda yapılan bu esneme sonrasında yeni yayınlanan koronavirüs risk haritasında ise neredeyse bütün Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarında artış tespit edildi. Sokağa çıkma yasaklarının geri getirilmesi Bilim Kurulu tarafından konuşuldu.

CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

1 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile ülke genelinde cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Pazar günlerinde ise düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu yasağın devam etmesine karar verilmişti.

Hafta başında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bu hafta sonu kısıtlamalarda bir değişiklik olmayacağı ve koronavirüs risk haritasının daha sonra güncelleneceği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

14 Mart 2021 Pazar günü, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.