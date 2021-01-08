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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

08.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyareti ile ilgili olarak "Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Bu görüşme 'Cumhur İttifakı genişliyor mu?' sorusunu da akıllara getirmişti.

'BAHÇELİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME MUTAT'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretlerine ilişkin soru üzerine, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin mutat olduğunu, zaman zaman Bahçeli'nin kendisini, zaman zaman da kendisinin Bahçeli'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretlerde, geleceğe yönelik neler yapabileceklerini konuştuklarını, şu andaki durumun değerlendirmesini yaptıklarını belirten Erdoğan, yine ağırlıklı olarak da ülkenin dünyadaki ikili ilişkileri, bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele konularını Bahçeli ile etraflıca görüştüklerini anlattı.

Erdoğan, Bahçeli'nin de bu noktada, kabineye, hükümetin yaptığı çalışmalara yönelik başarı temennilerini söylediğini ifade ederek, geçmişten bu yana tarih analizleri de yaptıklarını dile getirdi.

Bu analizlerle beraber bundan sonra da neler yapılabileceğini konuştuklarını belirten Erdoğan, " Bu konuda aramızdaki Cumhur İttifakının güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz." dedi.

'BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE BU TÜR GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin de şunları söyledi:

"Geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım. Geçenlerde biliyorsunuz Demokratik Sol Partinin Genel Başkanıyla da Külliye'de bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek."


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