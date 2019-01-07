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"Cumhur İttifakı masa başında oturularak yapılan bir anlaşma değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Cumhur İttifakı, masa başında oturularak yapılan bir anlaşma değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı, silahlara, helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı milletin 'Ya Allah, bismillah' diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş bir ittifaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın masa başında oturularak yapılan bir anlaşma olmadığını belirtti.

Kurtulmuş, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen "vefa yemeği" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bütün seçim çevrelerinde oyunu yukarılara çıkartacağına inandığını söyledi.

Seçimde yeni sistemin doğası gereği ittifakların ortaya çıktığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. 30 büyükşehirde her iki partinin genel merkezleri son müzakerelerini gerçekleştirdi ve bir anlaşma yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, İstanbul ve İzmir aday tanıtımlarında MHP'li arkadaşlarımız da aday olarak tanıtıldı. Diğer büyük şehirlerde de aynı şekilde olacak." dedi.

"Cumhur İttifakı, masa başında oturularak yapılan bir anlaşma değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı, silahlara, helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı milletin 'Ya Allah, bismillah' diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş bir ittifaktır." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, milletin omuz omuza canı pahasına meydanlarda selalar eşliğinde kurduğu bu ittifakın Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Kurtulmuş, ittifakın Türkiye geneline olumlu yansımalarının olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Yeni yönetim modelinin iki siyasi aksın olduğu bir modele doğru gittiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta AK Parti'nin başını çektiği, diğer tarafta da CHP'nin başını çekmiş olduğu iki siyaset aksı önümüzdeki seçimlerde mücadele edecek. Maalesef karşımızdaki CHP'nin başını çektiği ittifak, bölücü örgüt yandaşlarının da destek verdiği bir kirli ittifak şekline dönebilir. FETÖ ve PKK dahil olmak üzere Türkiye'nin her meselesinde zaten mazeret üretmeyi siyasetlerinin bir parçası haline getiren CHP'nin bazı yöneticileri korkarız ki HDP'nin de oyunu bazı şehirlerde alabilmek için birtakım iş birlikleri yapacaktır. Bunlara karşı Türkiye'nin birliği, bekası ve geleceği için bizler doğru yolda devam edeceğiz."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından AK Parti Burdur İl Teşkilatının çeşitli kademelerinde daha önce uzun süre görev yapan kişilere plaket verdi.

Etkinliğe AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile çok sayıda partili katıldı.

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