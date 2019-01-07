AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın masa başında oturularak yapılan bir anlaşma olmadığını belirtti.

Kurtulmuş, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen "vefa yemeği" etkinliğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bütün seçim çevrelerinde oyunu yukarılara çıkartacağına inandığını söyledi.

Seçimde yeni sistemin doğası gereği ittifakların ortaya çıktığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. 30 büyükşehirde her iki partinin genel merkezleri son müzakerelerini gerçekleştirdi ve bir anlaşma yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, İstanbul ve İzmir aday tanıtımlarında MHP'li arkadaşlarımız da aday olarak tanıtıldı. Diğer büyük şehirlerde de aynı şekilde olacak." dedi.

"Cumhur İttifakı, masa başında oturularak yapılan bir anlaşma değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı, silahlara, helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı milletin 'Ya Allah, bismillah' diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş bir ittifaktır." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, milletin omuz omuza canı pahasına meydanlarda selalar eşliğinde kurduğu bu ittifakın Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.