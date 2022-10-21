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Cumhur İttifakı üyesi partiden Ekrem İmamoğlu'na davet! "Zevkle gelirim ama..."

21.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anadoludaki projelerinin açılışı için Gümüşhane ve Sivas'a giden Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Büyük Birlik Partisi üyesi bazı vatandaşlar İmamoğlu'nu binalarına çağırdı. İmamoğlu da, "Başka zaman zevkle gelirim ama bu akşam olmaz." yanıtını verdi.

Cumhur İttifakı üyesi partiden Ekrem İmamoğlu'na davet! "Zevkle gelirim ama..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il ziyaretleri devam ediyor. İBB'nin desteklediği projelerin açılışı için Gümüşhane'ye giden İmamoğlu oradan da Sivas'a geçti. Törenlerin ardından esnafla bir araya gelip vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na gelen bir davet ise dikkat çekti.

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Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi'nin ilçe binası önünden geçen Ekrem İmamoğlu o sırada partililerden davet aldı. Yoğunluğu olduğu için katılım sağlayamacağını belirten İmamoğlu, "Kusura bakmayın ama gitmemiz lazım. Zevkle gelirim ama işimiz var. Çok sağolun. Bu akşam olmasın ama başka zaman zevkle gelirim. Saygılar, iyi toplantılar." karşılığını verdi.

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Ekrem İmamoğlu büyük birlik partisi

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