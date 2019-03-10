"Cumhur İttifakı'nı seçerek yolumuza devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli vesilelerle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi yönetimden uzaklaştırmak isteyen güçler, 17-25 Aralık'ta, Gezi Parkı eylemleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bunu yapamayanlar şimdi sandıklarda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hava oluşturmaya gayret ediyorlar. İnşallah sizlerin kararlılığınızla buna fırsat vermeyeceğiz." dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de vatandaşları selamlayıp AK Parti seçim irtibat noktasını ziyaret eden Kurtulmuş, AK Parti'ye üye olmak isteyenlerin kaydını yaptı, beraberindeki AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Bir börekçide tezgahın başına geçen Kurtulmuş, ardından MHP ve CHP stantlarını da ziyaret edip buradaki partililerle selamlaştı. Bervaze Ortadağ Sosyal Tesisleri'ndeki "Ordulu Hemşehriler Buluşması"na katılan Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte yeni bir yönetim modeline geçildiğini, 31 Mart seçimlerinin, yeni modele geçildikten sonra yapılacak ilk seçim olduğunu anlattı.

"Her ne kadar bir yerel seçim olsa da belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçecek olsak da bu seçim sonuçları istikametimizi gösterecektir." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Yani milletimiz 24 Haziran'da ortaya koyduğu kararlılığı devam ettirip ettirmediğini inşallah bu seçim sonucunda ortaya koyacaktır. Ümit ediyorum ki İstanbul'da, Sancaktepe'de bir çok yerde çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Milletimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Yeni Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edeceğine bir kez daha karar verecek, bir kez daha işaret fişeği atacağız. Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli vesilelerle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi yönetimden uzaklaştırmak isteyen güçler, 17-25 Aralık'ta, Gezi Parkı eylemleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bunu yapamayanlar şimdi sandıklarda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hava oluşturmaya gayret ediyorlar. İnşallah sizlerin kararlılığınızla buna fırsat vermeyeceğiz. Sandıklarda bir kez daha Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı seçerek yolumuza devam edeceğiz."