"16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahnemizi iki led ekranla büyüttük. Alanda bulunan kalabalığa sesimizi ulaştırmak için 18 ses kulesi kuruluyor. Alanda 12 dev ekran kuruluyor. Böylece alanın her yanından sahneyi görmek mümkün. Mitingde 340 teknik personel görev yapacak. Ayrıca temizlik, lojistik ve diğer alanlarda 7 bin civarında kardeşimiz görevli olacak. Alan ve çevresinde de 5 bin civarında polisin görevli olacağını tahmin ediyoruz. Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer yaptık."

Meydanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Şenocak, şöyle konuştu:

Bayram Şenocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla yapılacak miting için bütün hazırlıkların yarın sabaha kadar tamamlanacağını söyledi.

Vatandaşların sağlık ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Şenocak, "UMKE ve acil sağlık ekipleri dahil 800 sağlık personeli, 80 ambulans, 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter hazır olacak. Alanda tam donanımlı sahra hastanesi kuracağız." dedi.

Engelli, şehit ve gazi yakınları ve yaşlılar için özel alanlar oluşturduklarını dile getiren Şenocak, ulaşım konusunda da İstanbul teşkilatı olarak çalışmaları tamamladıklarını, 39 ilçeden mitinge gelecek vatandaşlar için geliş ve gidiş noktalarında gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

Şenocak, "Seçim sürecinde yapılan oyunların öyle basit olmadığı, birilerinin kontrolünde dörtlü bir mekanizmanın özellikle Cumhur İttifakı ruhuna zarar verebilmek için elinden geleni yaptığının toplumun tüm fertleri farkında. Yenikapı'da verilecek mesaj, ülkemizin geleceği ile ilgili birçok farklılığı yansıtacak mesaj olarak algılanacaktır diye düşünüyorum."

Meteorolojik verilere göre yarın havanın da güzel olacağını dile getiren Şenocak, vatandaşları mitinge davet etti.