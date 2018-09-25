Yerel seçimlerde aday belirlemek için birçok kriteri değerlendirdiklerini anlatan Dağ, istişare mekanizmasını geniş tuttuklarını, anketler ve kamuoyu araştırmalarının çok önemli olduğunu, teşkilatın ve o bölgedeki kanaat önderlerinin düşüncelerini toplayıp süzgeçten geçirildiğini kaydetti.

MHP'nin af teklifine ilişkin görüşleri sorulan Dağ, teklifi incelemeye başladıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ABD’ye giderken bu konudaki zaten eskiden beri var olan duruşumuzu aynı şekilde olduğunu ifade etti. Teklifi incelemede fayda var. Teklifi inceleyeceğiz." diye konuştu.

Aydın'da Bey Camisi önünde vatandaşlara aşure dağıtan ve kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Dağ, burada yaptığı açıklamada, partisinin genel başkan yardımcılarının illeri ziyaret ettiğini kendisinin de bu kapsamda kente geldiğini belirtti.

Aday olacak kişilerde iki önemli kriterin bulunması gerektiğini aktaran Dağ, "Birincisi AK Parti’nin muhafazakar demokrat ideolojisine sahip bu ideolojiyi ve AK Parti’yi benimsemiş olması gerekir. İkincisi de bulunduğu bölgede bir karşılığının, tabanın olması gerekir. Diğer hususlar da artı olarak yanına konulacak şeylerdir." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı'nın devamını önemsiyoruz"

Yerel seçimde MHP ile ittifakın yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Dağ, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı önemli bir ittifak. Cumhur İttifakı'nın bir seçim ittifakı olmadığını hep dile getirdik. Cumhur İttifakı bir süreç ittifakı ve bu ülkenin hassas dönemde geçtiği süreçte bir millilik ittifakı. Özellikle 15 Temmuz gecesi yaşanan o hadise ve sonrasında yaşananlar bu süreci gerekli kılan hususlardır. 'Yenikapı ruhunun devamını ortaya koyan hususlardır. Bunun bir şekilde yansıması genel seçimlerde uygulandı. Biz de bu Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz. Cumhur İttifakı'nın devamını önemsiyoruz. Çünkü hassas dönemde geçtiğimiz, özellikle son dönemde ekonomik operasyonlara da baktığımızda millilik noktasında önemli bir geçmişi ve hassasiyetleri olan iki farklı siyasi hareketin birçok noktada uzlaşması, birçok noktada bir araya gelmesi ülkemizin birlik, beraberliği noktasında önemli diye değerlendiriyoruz. Bunun genel seçimlerde seçime yansıması oldu. Fakat yerel seçimlerde de daha ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Daha yerel özellikleri olan daha bireysel özellikleri olan bir seçim. Sonuç olarak her siyasi parti beldeleri de sayarsak bin 300’ün üzerinde seçime girecek. Dolayısıyla bütün bölgelerde ince iş çalışılması gerekiyor. Genel seçimde belki bir ittifak yasasıyla bu çözülüyordu ama burada daha ince iş ve daha ayrıntılı çalışılması gereken bir husus. Önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl bir durumla karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz."

Dağ'ın, Aydın ziyaretine AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer de eşlik etti.

