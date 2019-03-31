Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Önümüzde uzun bir hizmet dönemi var. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu birlik ruhu Türkiye'ye hakim oldu. Bizi güzel günler bekliyor." dedi.

Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını belirtti.

Seçimde Türk milletinin basiretini bir kez daha gösterip pusuya yatmış birilerine fırsat vermediğini aktaran Akdağ, "Önümüzde uzun bir hizmet dönemi var. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu birlik ruhu Türkiye'ye hakim oldu. Bizi güzel günler bekliyor." diye konuştu.

Akdağ, Erzurum'un bir kere daha tarih yazdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Erzurum, AK Parti kurulduğundan beri cumhurbaşkanımızın ve bizlerin arkasında durdu. Bu kentin Cumhur İttifakı'nın ruhuna da mükemmel şekilde sahip çıktığını görüyoruz. Erzurum'da bizi 5 senelik müthiş bir hizmet dönemi bekliyor. Sayın Mehmet Sekmen açık ara önde bir kere daha seçilmiş görünüyor. Ciddi bir tecrübesi var. Erzurum'da biz iyi bir takımız. Büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlığımız, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ve onların yakın kuruluşlarıyla çok yakın münasebet içindeyiz. Bu uyumla Erzurum inşallah şahlanarak yoluna devam edecek."