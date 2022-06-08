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Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday açıklanacak

08.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerde en çok öne çıkan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Her fırsatta "adaylık için hazırım" mesajı veren Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, CHP liderinin adaylığının net olduğunu ve kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday açıklanacak

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Gezici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının net olduğunu ve kısa süre içinde açıklanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin son yıllardaki değişiminin de altını çizen Gezici, "Empati yapan, proaktif karar alan, gençlerden oy alan ve CHP’nin oyunu 2018’e göre artıran bir Kılıçdaroğlu var” dedi.

"MALTEPE MİTİNGİ PROVAYDI"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Maltepe mitinginin “prova” olduğunu belirten Gezici, halkın yüzde 74’ünün Kılıçdaroğlu’nu “ittifakı bir arada tutan isim” olarak gördüğünü belirterek, “Muhalefet için doğru yöntem ortak aday. Çatı tamamlanmazsa muhalefet kaybeder” dedi.

KJHKH

Gezici, 6’lı masa çevresindeki muhalefetin partilerinin iktidar kanadından gelen “masa dağılıyor” yorumlarına karşılık sık sık “birliktelik mesajı verdiklerine dikkat çekti. Gezici, muhalefetin diğer taraftan seçimlerle ilgili endişeleri canlı tutmak istediğini belirterek, “Sistemsel değişiklik yapabilmenin kalan tek yolu seçim ve sandık güvenliği, muhalefet hayati öneme sahip. Daha önceki tecrübeler de gösterdi ki bu konuda ciddi bir kaygı var. Bu durum, seçmenin kararını da şekillendirebilecek potansiyele sahip” dedi.

6’lı masanın, belirsizliğe yatkın seçmen gruba karşı ikna edici, somut şeyler söylemesi gerektiğini, muhalefetin söyleminin ise ağırlıklı olarak iktidar eleştirisi üzerinden şekillendiğini kaydeden Gezici, şunları söyledi: “Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? sorularına yanıtların somut ve yoğun şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekecek. Sistem değişikliği için anayasa başta olmak üzere daha temel düzenlemeler yapılması gerekiyor.Özellikle Kürtlere nasıl seslenileceğinin sorgulamasının yapılacağını düşünüyorum.”

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"CHP ESKİ CHP DEĞİL"

Gezici daha önce yaptığı, “Akşener’in istediği aday çıkmaması durumunda sahneye çıkması intihar olur” yorumuna da açıklık getirdi. Gezici, “‘İntihar’ dememin esas sebebi, CHP artık eski CHP değil. Kemal Bey stratejisini değiştirdi. Daha tepkisel, direnişçi, girişimci bir strateji takip etmeye başladı. Empati yapan, proaktif karar alan, gençlerden oy alan ve CHP’nin oyunu 2018’e göre artıran bir Kılıçdaroğlu var” dedi.

"ORTAK ADAY DOĞRU"

Gezici, halka sorulduğunda yüzde 74’ünün ittifakı bir arada tutan ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylediğini belirterek, halkın Kılıçdaroğlu’nu seçim sonrasında ittifakı bir arada tutacak, yasaları ortak bir şekilde çıkarabilecek sağduyulu bir lider olarak gördüğünü söyledi. Gezici, “CHP paradigmada keskin bir değişim yaratmış oldu. Akşener, 2018’de aday oldu ve partisinin altında oy aldı. Kılıçdaroğlu bu kadar parlakken, aynı şey tekrarlanabilir. Bu açıdan baktığımızda ortak aday daha doğru bir yöntem, bu çatı tamamlanmazsa muhalefet kaybeder” değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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