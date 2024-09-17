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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türk'ün öldüğü yangına ilişkin açıklama geldi: Acilen aydınlatması gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türk'ün öldüğü yangına ilişkin açıklama geldi: Acilen aydınlatması gerekmektedir

17.09.2024 20:35
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türk'ün öldüğü yangına ilişkin açıklama geldi: Acilen aydınlatması gerekmektedir

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eberswalde şehrinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında biri çocuk iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve beş yaşındaki oğluna Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu acı olayda anne ve evladını kaybeden Çoban ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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