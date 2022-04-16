HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...

16.04.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temel kaynağının ‘karaciğer’ olduğunu söyleyerek, bunun için ‘maydanoz limon kürü’nü önerdi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan İbrahim Saraçoğlu, hastalıklara karşı doğal reçetelerini paylaşıp, katılımcılara kürlerin nasıl yapılacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin dijital interaktif dergisi ‘Samsun E-Dergi’nin 4’ncü sayısına röportaj veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi, Kimya Mühendisi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, hastalıklara karşı reçetelerini paylaşıp özel kürlerin tariflerini anlattı.

thumbs_b_c_7de1d20578f09a608a9df1e92ed5ab8c

KRONİK YORGUNLUĞUN KAYNAĞI KARACİĞER

Prof. Dr. Saraçoğlu, kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temelde kaynağının karaciğer olduğuna dikkat çekerek, “Karaciğerin sağlıklı çalışması ve bu organın bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğim ve kitaplarımda da bahsettiğim besin öğelerinin en başında maydanoz, limon, enginar ve kereviz gelmektedir. Bu sebzelere beslenmemizde sıklıkla yer vererek ve yılda 3-4 defa kür şeklinde uygulayarak karaciğer sağlığımızı korumamız mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

iStock-522784088

15 GÜNLÜK MAYFANOZ LİMON KÜRÜ

Özellikle maydanozun, karaciğerdeki ve cilt altındaki iltihabın dışarı atımını sağlayacak güçte moleküllere sahip olduğunu, limonla da bir araya geldiğinde moleküllerin aktif hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Saraçoğlu şunları söyledi: “Bu sayede maydanoz limon kürü; karaciğerin bağışıklık sistemi, karaciğer yağlanması, hepatit B, sivilce gibi cilt sorunlarında da etkili. Kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu, karaciğer yağlanması ve hepatit B için maydanoz-limon kürü çok faydalı. Maydanoz kürü şöyle yapılır; 15–16 dal maydanozu sapları ile beraber blendere atılır. Üzerine iki yemek kaşığı limon suyu ve yarım su bardağından biraz fazla su ilave edilir. İki dakika blenderden geçirilir. Günde bir defa sabah kahvaltıdan 15 dakika önce tamamı içilir. 15 günlük uygulamadan sonra 5 günlük ara verilir ve tekrar 15 gün uygulanır.”

iStock-1298611099

KİREÇLENMEYE KARŞI ÇINAR YAPRAĞI

Bunun dışında çınar yaprağının faydalarını da anlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, “Çınar yaprağında bulunan sekonder metabolitler ile kireçlenmede etkindir. Çınar yaprağının kireçlenme dışında etkili olduğu hastalıklardan bazıları arasında bel ve boyun fıtığı, romatizma, epilepsi, uyku sorunu yer almaktadır. Çınar yaprağının antidepresan ve ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Çınar yaprağının bir miktar tansiyonu yükseltme özelliği olduğundan tansiyon dengesine yardımcı olarak Kuşburnu bitkisi ile kullanılması gerekir” ifadelerini kullandı.

iStock-1323066826

İKİ NESİL SONRASINI ETKİLİYOR

Obeziteye de dikkat çeken Prof. Dr. Saraçoğlu, “Maalesef ki, büyük şehir hayatının getirmiş olduğu hazır katkılı yiyecek, GDO’lu ürünlerin tüketiminin artması ile obezite, diyabet gibi hastalıklarla genç yaşta mücadele eden bir nesil yetişmekte. Unutmayın ki, ne yerseniz o’sunuz! Şöyle ki, bugün yediğiniz gıdaların zararları veya olumsuz etkilerinin size dönüşü 2 nesil sonrasında yani torununuzun bağışıklık sistemine etki etmektedir. Yıllardır dikkat çekmeye, anlatmaya çalıştığım konu ata tohumu, Anadolu topraklarının ayrıcalığıdır. Atalarımızın, Anadolu’nun geleneksel beslenme alışkanlıkları ile beslenme kültürümüzü yeniden gençlerimize kazandırmak, GDO’suz, ata tohumu ile üretilmiş ‘tahıl, sebze, meyve, et’ ürünlerinin sürdürülebilir olması çok önemlidir” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina önerisi! Zehri atar, vücudu tertemiz yaparİbn-i Sina önerisi! Zehri atar, vücudu tertemiz yapar
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptüHapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı

Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı yakalandı

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Herkesin faturasını ödedi

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Herkesin faturasını ödedi

İsrail ile Rusya gerginliği! Sert sözlerle tepki gösterdiler: Tiksindirici ve...

İsrail ile Rusya gerginliği! Sert sözlerle tepki gösterdiler: Tiksindirici ve...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Çirkinsin” dediler! Bikinili paylaşımıyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili paylaşımıyla cevap verdi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.