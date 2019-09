Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, engelli olmanın bir problem veya kusur olmadığını belirterek, "Devlet ve millet olarak el ele, hayatın her alanında engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını aktaran Topçu, “Engelli olmak bir problem veya bir kusur değildir. Şu anda engelsiz olanların, bir an sonrasında engelli olmaması için hiçbir garantisi yoktur. Selim kardeşimiz de buna örnek, kendisi 2000 yılına kadar engelsizdi, şimdi ise ortopedik engelli olmasına rağmen birçok alanda çalışmalar yaparak başarılar elde etmiş, halen de mücadelesine devam ediyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engellilere yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının hayata geçirilmesinde çok ciddi duyarlılığının olduğunu belirten Topçu, Türkiye’nin engelleri dolayısıyla her alanda karşılaştıkları güçlükleri yılmadan azimle çalışarak aşan, inanç ve gayretleri ile herkese örnek olan engelli vatandaşların eğitim, istihdam ve sağlık konuları başta olmak üzere, kamunun her imkanından pozitif bir ayrımcılıkla faydalandıklarını, sorunların çözümünde de Türkiye’nin refah seviyesi yüksek ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti. Engellilere kolaylık sağlayacaklarından bahseden Topçu, "Devlet ve millet olarak el ele hayatın her alanında engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.