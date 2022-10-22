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Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt kimdir? Orhan Karakurt hangi görevlerde bulundu? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

22.10.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı Orhan Karakurt vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Müşaviri olan ve tüm organizasyonlarda sunuculuk yapan Karakurt ve Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına getirildi. Peki, Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt kimdir? Orhan Karakurt nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt kimdir? Orhan Karakurt hangi görevlerde bulundu? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı Orhan Karakurt 22 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar atama kararlarının Resmi Gazete yayımlanmasının ardından arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Orhan Karakurt kimdir? İşte Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt'un hayatı ve biyografisi...

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bazı programlarda anonsları yapan isim olan Karakurt, evli ve üç çocuk babası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI ORHAN KARAKURT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Karakurt, hikayesini şu şekilde anlatmıştı:

"Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

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Karakurt sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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