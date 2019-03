Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi, gencecik fidanların her gün toprağa düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir" dedi.

AK Parti tarafından Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van’a derman bulmaya geldiklerini söyledi. Erdoğan, "Her rengi ayrı, her mevsimi ayrı, her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Van. Kültürüyle, tabiatıyla, gölüyle, türküleriyle tüm dünyaya kucak açan Van. Güzel insanların şehri Van. Bin yıldır bu ülkenin doğu sınırlarını bekleyen Van. Terörden depreme kadar hangi felaketi yaşarsa yaşasın, her seferinde dimdik ayağa kalkan Van. Bize ev sahipliği yapan Van’ı, ben de gönülden selamlıyorum. Bahçesaray’ı, Başkale’yi, Çaldıran’ı, Çatak’ı, Edremit’i, Erciş’i, Gevaş’ı, Gürpınar’ı, İpekyolu’nu, Muradiye’yi, Özalp’ı, Saray’ı, Tuşba’yı selamlıyorum. Şu meydandaki muhabbete, heyecana bak. Van bugün bambaşka. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı kardeşlerimin aşkını gördüm. Size yetişmek için onlarla çok fazla çay sohbeti yapamadım. Şimdi bu meydandaki kardeşlik, bizim en büyük moral kaynağımız" dedi.