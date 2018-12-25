Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da büyük sevinç var

Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabri Dişli, kararın kendilerini çok sevindirdiğini ve 2019 yılında tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'ye turist akını olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi bizleri çok sevindirdi. Bu ilanla birlikte Şanlıurfa turist akınına uğrayacaktır. Buraya gelen turistler, geri döndüğünde tekrar bize turist gönderecekler. Bu fırsatı bizler iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bacasız fabrika dediğimiz turizm için derhal eksikliklerin giderilmesi için önlem almamız gerekiyor. Kentimiz ve ülkemiz adına böyle bir dünya mirasının Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme alınması ve 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi büyük bir fırsattır. 2019 'Göbeklitepe Yılı'nı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu ve 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması nedeniyle çok sevinçli olduğunu vurgulayarak, “Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe 2018 yılımız çok güzel geçti. Sene başında hedefimiz 1 milyondu. Göbeklitepe’nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası asıl listesine geçtikten sonra Göbeklitepe’ye olan ilgi, meraktan dolayı insanlar kışın da Şanlıurfa’ya gelmeye başladılar. O bakımdan önceki yıllarla karşılaştırdığımızda kış şu anda önceki yıllara oranla iyi. Şu anda hem turist rehberi isteyen acenteler olsun hem de bireysel gruplar geliyor. Bireysel gruplar da kış olmasına rağmen Göbeklitepe’den dolayı Urfa’ya geliyorlar. Birinci geliş amaçları Göbeklitepe’dir. Göbeklitepe’den sonra misafirlerimizin en çok görmek istediği yer Harran. Daha sonra Halfeti, Urfa’nın tarihi sokakları, Balıklıgöl, Eyyüp Peygamber makamı geliyor. Özellikle Şanlıurfa sıra gecesi insanların ilgisini çekiyor. Bu anlamda 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinden dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden turizmci Ali Doney de turizm sezonunda kente yönelik uçak sefer sayılarının artırılması gerektiğini kaydetti. (DHA)



