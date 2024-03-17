Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart yeni bir fırsat penceresi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kadim Dostlar İftar Programı'nda konuştu. "31 Mart'ı yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" diyen Erdoğan "22 yıldır iktidarda olan bir siyasi partide elbette bazı eksiklikler, içimize sinmeyen yanlışlıklar olabilir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"İSLAM DÜNYASI İYİ BİR SINAV VERMEDİ"

"40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar bir kez daha Gazze'de sınıfta kaldı. İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Bütün diplomatik çabalar, İsrail'in küstahlığı karşısında beklenen tesiri oluşturamadı. Müslümanlar olarak bunun öz eleştirisini yapmak gerekiyor. Türkiye olarak acı da olsa hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.

"YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ"

Çeşitli sabotajlara, ambargolara ve engellemelere rağmen savunma sanayii projelerinin değeri bugün daha iyi anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde bu projelere yenilerini ekleyeceğiz.

Türkiye, Irak-İran savaşında nasıl komşularına kucak açtıysa, bugün de tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Siyasi çıkar sağlamak için Türkiye düşmanlarının oyununa gelenleri önce Allah'a sonra millete havale ediyorum.

"6'LI MASANIN DEDİĞİ OLMADI"

Türkiye olarak tarihin en kritik seçimlerinden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini gerçekleştirdik. 6'lı masanın dediği olmadığı olmadı, onların hiçbiri Parlamentoya bile giremedi. Bu seçimlerden zaferle biz çıktı. İnşallah 31 Mart akşamı da bu neticeyi görmeyi Rabbim nasip eylesin.

Sadece Cumhur İttifakı'na oy veren kardeşlerimizin değil, diğer partilere oy veren vatandaşlarımızın hak ve hukukunu garanti altına aldık. Mayıs seçimlerinin bize öğrettiği, hak ve özgürlükler dahi bir şeyi inşa etmek zordur ama kazanımları kaybetmek kolaydır.

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN PROJELERİ BUNLAR BOZDU"

2019 seçimlerinde küçük oy farklarıyla el değiştiren belediyelerde yaşananları biliyoruz. Bırakın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yeni projelere imza atmayı, tıkır tıkır işleyen projeleri bunlar bozdu. En basitinden deprem bu ülkenin bir gerçeği iken yönettikleri şehirleri depreme hazırlama konusunda bir şey yapmadılar. Utanmadan sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Seçim gecesi milletin gözünün içine bakarak söyledikleri 'Kazanıyoruz' yalanını bugün hatırlamak istemiyorlar.

Hükümet ile mahalli idareler arasındaki uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı bir gerçektir. Burada yaşanan olumsuzluk bizi yavaşlatacaktır. 31 Mart'ı yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. 22 yıldır iktidarda olan bir siyasi partide elbette bazı eksiklikler, içimize sinmeyen yanlışlıklar olabilir.

Sandıkta her oy önemlidir. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 13 gün kaldı. 13 gün boyunca çalışacağız."







