Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye'nin Yüzyılı" tepkisi! CHP Sözcüsü Öztrak: "Utanmadan 100 yıl masalları anlatıyor"

İktidarın ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde söylemlerinde vurgulayarak sıklıkla yer verdiği "Türkiye Yüzyılı", dün Ankara'daki tanıtım toplantısıyla ilk kez açıklığa kavuştu. Erdoğan'ın çeşitli konularda verdiği mesajlar arasında "yeni anayasa" vurgusu ön plana çıkan başlıklar arasındaydı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Türkiye'nin son 20 yılına ilişkin ekonomik seyri ortaya koyan rakamlar ortaya koydu ve tepki gösterdi. "Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklarda, Everest'e çıktılar" ifadelerini kullanan Öztrak, "Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. “Fert başına 25 bin $ gelir” demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin $ bile yapamadılar. “2 trilyon $ olacak” dedikleri milli gelir, 1 trilyon $'ı bile göremedi" şeklinde tepkisini dile getirdi. Öztrak, paylaşımını "Kazanacağız" vurgusuyla noktaladı.



Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nı takip eden isimler arasında Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP ve BBP liderleri Bahçeli ile Destici de vardı.

"MİLLETİN 63 MİLYAR DOLARLIK MALINI, MÜLKÜNÜ SATTI"

Öztrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002'den bu yana; 2 trilyon 504 milyar $ vergi topladı; 131 milyar $ içeriden, dışarıdan borçlandı; milletin 63 milyar $'lık malını, mülkünü sattı; toplam 2 TRİLYON 697 MİLYAR DOLAR para toplayıp harcadı.

Sarayın kibirlisi 20 yılda, kendinden önceki 57 Hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100$'lık kaynakla 714$ gelir yarattı. Saray Hükümetleri her 100$'lık kaynakla 533$ gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti.

"EN BÜYÜK 10 EKONOMİ SÖZÜ VERDİLER, EN BÜYÜK 20 EKONOMİDEN DÜŞME NOKTASINA GETİRDİLER"

"2011'de çıktılar "2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız" diye SÖZ VERDİLER. 2023'te milli gelir 2 triyon$, fert başına gelir 25 bin$, ihracat 500 milyar$, işsizlik %5 olacak diye SÖZ VERDİLER. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler.

"2023'e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren, 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi en büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler.

"Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. “Fert başına 25 bin $ gelir” demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin $ bile yapamadılar. “2 trilyon $ olacak” dedikleri milli gelir, 1 trilyon $'ı bile göremedi.

"EVEREST'E ÇIKTILAR"

"Türkiye sadece ekonomide zemin kaybetmedi. Ülkemizi Hukuktan, demokrasiye 3. dünya ülkeleri seviyesine indirdiler. Sadece son 4 yılda ülkemiz; Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 8, Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 18, Dünya Mutluluk Endeksi'nde 38 sıra birden geriledi.

"Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklarda, Everest'e çıktılar.

"MİLLET SİZİ EVİNİZE GÖNDERMEK İÇİN GÜN SAYIYOR"

"Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor.

"Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında" aziz milletimiz; bu otoriter rejimi sandıkta göndererek bir kez daha tarih yazacak. Saray kaybedecek, halk kazanacak! Otokrasi kaybedecek, demokrasi kazanacak! Saray beslemeleri kaybedecek, milletimiz kazanacak! Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak!"

