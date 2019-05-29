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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir" dedi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir" dedi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

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