Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD bölgeden çekilmeye başladı

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon öncesi ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle ilgili, "Çekilme olayı başlamış vaziyette. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in daveti üzerine Sırbistan'a gittiğini belirtti. Vuçiç ile gerçekleştirecekleri görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele alma imkanı olacağını söyleyen Erdoğan, "Sayın Vuçiç ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak organizasyonuyla tertip gelecek olan iş forumuna da birlikte hitap edeceğiz. İş forumunu ilişkilerimizin ekonomik ve ticari ve veçhesinin layık olduğu düzeye çıkarılması açısından önemli bir araç olarak değerlendiriyorum. Ziyaretim sırasında Türk firmaları tarafından Sırbistan'da kurulan 6 fabrikanın açılışını, 1 fabrikanın da temel atma töreninin gerçekleştirilecek olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Ziyaret vesilesiyle 2009 yılında oluşturduğumuz Türkiye- Bosna Hersek- Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısı'nı da Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile üyelerinin katılımlarıyla Belgrad'da düzenleyeceğiz" diye konuştu.

'VERİLMİŞ KARARIMIZ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Beyaz Saray'dan gelen 'güvenli bölge' açıklaması ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar, çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler. Bu zaten biliyorsunuz yeni bir şey değil bayağı geçmişi olan bir şey. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı çekilmeyi emretmişti; fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim biliyorsunuz verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil."

'BİZİM DE YAKLAŞIM TARZIMIZ VAR'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de yakaladığı, sayılarının 10 bini bulduğu iddia edilen DEAŞ'lılardan Türkiye'nin sorumlu tutulacağına yönelik ifadelerin bulunduğu hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Bende, şu anda orada, cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konu ile ilgili tabi bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden Almanya, Fransa gibi burada bulunan DEAŞ'lılar var. 'Bu DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz. Bunları artık bakamayız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar. Biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim."

'ZİYARET, ÖNÜMÜZDEKİ AYIN İLK YARISINDA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin takviminin netleşip, netleşmediği sorusuna ise "Büyük ihtimalle yani önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve Washington'da bu ziyareti olacak ve bu ziyarette ikili olarak heyetler arası bu görüşmeyi yapmak suretiyle tabi ki yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak" diye yanıt verdi.

'1 MİLYAR 400 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPTIK'

Trump ile yapacağı görüşmede F-35 ve Patriot konularının gündeme gelip, gelmeyeceği sorulan Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından biri de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak ve bu karara bağlayışla çünkü biz hala parçaları gönderiyoruz biliyorsunuz. Bizden de burada ofset kapsamında parçalar alınıyor. Bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de biz, yine de akşama yapmıyoruz. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla en önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu tabi ki el alacağız ve bunu konuşacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırbistan ziyareti için eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı.

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