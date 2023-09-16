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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor! Kritik BM toplantısı…

16.09.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor! Kritik BM toplantısı…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) abd

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