Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır boylarında bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Bir Pentagon yetkilisi ABD'nin Suriye Demokratik Güçlerine silah, araç ve mühimmat sağlamaya devam ettiğini söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güvenli bölge konusunda talebinizi dile getirdiniz. Bu ziyaretinizde mevkidaşlarınıza nasıl mesajlar vereceksiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır. Ben bunu defaatle Sayın Trump'la paylaştım. Dedim 'Bakın buraya siz o zaman binlerceydi ama şimdi on binlerce tır buraya mühimmat, araç gereç vesaire bunlar geliyor. Biz paramızla sizden bu tür mühimmat, araç, gereç bunları alamıyoruz ama siz bilabedel ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ'la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz. Biz El Bab'ta üç bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık net yaptık. Şu anda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok noktasına gelmiş vaziyette."