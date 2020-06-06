HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yusufeli Barajı yılda 1.5 milyar lira katkının yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacaktır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Milletin hayır duasını alacak eserler bırakmak da nasip içidir. Dünya koronavirüs ile kıvranırken biz eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çok önemli sağlık tesislerini bu sürede tamamladık. Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Salgın dönemini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne de asla ara vermemiştir. Ekonomi çarkları tam güç çalışmaya başladı. Hayatı her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz.

'HAYATI HER ALANDA NORMAL RİTMİNE KAVUŞTURUYORUZ'

Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de cumartesi-pazar günlerini serbest ilan ettik. Vatandaşlarımızın sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık ama maske, mesafe, temizlik, buna çok dikkat edeceğiz.

Türkiye'nin bileklerine geri kalmışlık prangası vurulmuşken biz değerlere savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşası kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj inşası olmuştur. Erbakan hocamızın gündeminde de bu konunun özel bir yeri vardır. 2003'e geldiğin Türkiye toplam 276 baraja ancak sahip olabilmişti. Biz 18 yılda bunun üzerine 585 yeni baraj inşa ettik.

EKONOMİYE 1.5 MİLYAR LİRA KATKI

Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Su bakımından çok önemli bir havzadır. 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor.

Bu eser ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. Barajla birlikte yeni Yusufeli ilçemizde inşa edildi. Bu eser dev ve nadide bir eser. Dünyadan gelip görünce şaşıracaklarına inanıyorum. Yusufeli Barajı yılda 1.5 milyar lira katkının yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi bu halde aradıKan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi bu halde aradı

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Diğer Haberler
Kısıtlama kalktı, İzmir’de plajlar doldu

Kısıtlama kalktı, plajlar doldu

Adalar'da ulaşım sorunu: Bin lira alan da var

Yasağa aldırış etmiyorlar: Bin lira alan da var

Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi elinde bıçakla aradı

Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi bu halde aradı

Tevfik Göksu'dan İBB'ye koronavirüs afişi suçlaması

Göksu'dan İBB'ye suçlama: Gece yarısı operasyonuyla...

3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Soylu'dan açıklama

Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiyeci kurtardı

İntihar etmek isteyen kişi böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.