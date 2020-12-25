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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Müsaade etmeyeceğiz

25.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında otel ve villalarda yılbaşı partisi yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin "Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KORONAVİRÜS AŞISI

Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımız Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum

OTELLERDE VİLLALARDA YILBAŞI KUTLAMASI

Pazartesi günü kabine toplantımız var. Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı diyecekler. Buna fırsat veremeyiz. İstihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek.

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