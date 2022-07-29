Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Fındık fiyatı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 yıl aranın ardından yarın Ordu’yu ziyaret edecek. 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek olan Erdoğan, aynı zamanda fındık fiyatını da açıklayacak.

'FINDIK MÜSTAHSİLİNİ ASLA ENFLASYONA EZDİRMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi TRT özel yayınında konuyla ilgili 'Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz.

Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi. Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Bu açıklamayı yaparken ben Bay Kemal'in ağzına bakıp bir de ortağı hanımefendinin ağzına bakıp da biz rakam açıklayamayız, bizim sırtımızda küfe var. Dolayısıyla bu küfenin gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız; ama bu açıklamayı yaparken de bütün fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz.' açıklamasında bulunmuştu.

ÜRETİCİYE GÖRE 55 LİRA KURTARIR

Fındık fiyatı 400 bin üreticinin yanı sıra tüccar, ihracatçı ve işçi olmak üzere direkt ve endirekt yaklaşık 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Dünyadaki fındığın yüzde 69’u Türkiye’de üretiliyor. Türkiye, dünya fındık ihracatında ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.

Üreticiler fındık fiyatının en az 3 dolar (55 TL) olması gerektiğinde ısrarcı. Maliyetlerin arttığına dikkat çeken üreticiler fındık fiyatının 55 liranın altında olmaması gerektiğini belirtiyor.

