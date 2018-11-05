CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan'ın makam aracından inmesi
- Erdoğan'ın il başkanlığına girmesi
-Detaylar
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