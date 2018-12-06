Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 adayını açıkladı (AK Parti aday listesi)

(Kılıçdaroğlu) Katıldığı toplantılara baktığımız zaman karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Programlarının tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getiriyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleri ile yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor.Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu bir milletvekili de güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütünden çıkarmak için uğraşıyor. Kendisi PKK uzantılı tüm kuruluşlarının baş misafiridir. Kılıçdaroğlu'nun ne konuştuğunu merak ediyorum. Açıkla Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı'nın buluştuğu diğer ziyaretçiler olan, onların da sicilleri aynı. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, hezeyanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların haddi hesabı yok.

KAMPANYALARDAKİ BAYRAK VE AFİŞLERLE İLGİLİ BİR İLK



Bu gece saat 02:00'de eve döndük. Arkadaşlarımız yine çalışmalarına devam ettiler. Bu işi ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Bütün istihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT'lerine varıncaya kadar elimizden geleni yaptık. Her seçim döneminde şehirlerimizin caddeler, sokakları parti bayrakları ile donatılır. Biz bununla ilgili bir düzenleme de yaptık. Buna rağmen kimse riayet etmedi. Bu kampanya tarzı bir güç gösterisi olarak devam etti. Artık günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart seçim döneminden başlayarak, görüntü kirliliğini yaratan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz.

Benim teşkilatımdan isteğim Cumhur İttifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız. Genel Merkez'in kararlarına hepimiz uyacağız. Herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı kakafoni olur.



