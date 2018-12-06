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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 adayını açıkladı (AK Parti aday listesi)

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, AK Parti'nin 14 adayını daha açıkladı. Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sürecine ilişkin olarak ise, seçim ofisleri dışında hiçbir yerde bayrak, flama gibi propaganda araçlarını kullanmayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İşte aday listesi;

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik - Nihat Can

Erzincan - Cemalettin Başsoy

Edirne - Koray Uymaz

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Iğdır - Adil Aşırım

Kars - Ensar Erdoğdu

Kırşehir - Yaşar Bahçeci

Kütahya - Ahmet Sami Kutlu

Siirt - Ali İlbaş

Tunceli - Gökhan Arslan

Van - Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

Erdoğan adayların açıklanmasından önce şu açıklamalarda bulundu:

(Kılıçdaroğlu) Katıldığı toplantılara baktığımız zaman karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Programlarının tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getiriyor.
Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleri ile yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor.Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu bir milletvekili de güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütünden çıkarmak için uğraşıyor. Kendisi PKK uzantılı tüm kuruluşlarının baş misafiridir. Kılıçdaroğlu'nun ne konuştuğunu merak ediyorum. Açıkla Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı'nın buluştuğu diğer ziyaretçiler olan, onların da sicilleri aynı. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, hezeyanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların haddi hesabı yok.

KAMPANYALARDAKİ BAYRAK VE AFİŞLERLE İLGİLİ BİR İLK

Bu gece saat 02:00'de eve döndük. Arkadaşlarımız yine çalışmalarına devam ettiler. Bu işi ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Bütün istihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT'lerine varıncaya kadar elimizden geleni yaptık. Her seçim döneminde şehirlerimizin caddeler, sokakları parti bayrakları ile donatılır. Biz bununla ilgili bir düzenleme de yaptık. Buna rağmen kimse riayet etmedi. Bu kampanya tarzı bir güç gösterisi olarak devam etti. Artık günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart seçim döneminden başlayarak, görüntü kirliliğini yaratan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz.

Benim teşkilatımdan isteğim Cumhur İttifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız. Genel Merkez'in kararlarına hepimiz uyacağız. Herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı kakafoni olur.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
tabi ülkeyi batırdınız,flama alacak para bile kalmadı.
bayraklarıda kaldırın heryere astığınız resimleride . geçen haziran kusuyordum artık aynı resimleri görmekten
doğru karar ülke bu kadar sıkıntıda iken yerinde bir karar
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