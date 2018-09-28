Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında gerginlik yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yaptığı sırada, korumaların bir kişiyi salondan dışarı çıkardığı görüldü.
Yaşanan olay karşısında iki lider konuşmalarını bir süre keserken, kısa süreli bekleyişin ardından açıklamalarına devam ettiler.
Salondan çıkarılan kişinin 'Gazetecilere Özgürlük' tişörtü giyen Avrupa Postası Genel Yayın Yönetmeni Adil Yiğit olduğu belirtildi.
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