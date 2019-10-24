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Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Narin ve Altun’u tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Dilara Narin ve Berfin Altun’u tebrik etti.

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Dilara Narin ve Berfin Altun’u tebrik etti.

Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kadınlar Gençler kategorisi 76 kiloda ülkemizi temsil eden Dilara Narin koparmada 94 kilo ile altın, silkmede 130 kilo ile altın, toplamda ise 224 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca Silkme de kendisine ait olan Yıldızlar Dünya Rekorunu kırarak , yeni bir rekora imza attı.

Kadınlar Gençler kategorisi 64 kiloda ülkemizi temsil eden bir diğer sporcu Berfin Altun ise koparmada 94 kilo ile bronz, silkmede 118 kilo ile altın, toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun’u tebrik etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcularımız Dilara Narin ve Berfin Altun’a tebrik mesajı göndermiştir" denildi.

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