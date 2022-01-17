Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor! 2022'nin ilk yurt dışı ziyareti öncesi caddelerde Türk bayrakları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini bugün Arnavutluk'a yapacak. Kritik ziyaret öncesi Tiran caddeleri Türk ve Arnavutluk bayraklarıyla donatılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yapılacak ziyaretle ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

YENİDEN AÇILACAK

Osmanlı yadigarı cami yeniden ibadete açılacak.

LAÇ ŞEHRİNDEKİ KONUTLAR İÇİN RESMİ TÖREN

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak. Yaklaşık 73 bin metrekarelik inşaat alanı içerisinde 522 konut, 37 dükkan bulunuyor. Çocuk oyun parkı ve otopark alanları da bulunan proje kapsamındaki konutlar yeni sahiplerini bekliyor.

ERDOĞAN, ARNAVUTLUK MECLİSİ'NE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

CADDELER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Bu arada, ziyaret öncesi Tiran caddeleri Türk ve Arnavutluk bayraklarıyla donatıldı.



