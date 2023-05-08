HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar

08.05.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dün İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen mitingle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesajlar veren Erdoğan, muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar

"Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"BİR BENZERİ SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİMİZE YAPILIYOR"

"14 Mayıs’a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle “TÜRKİYE BİZE EMANET” dedik. Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik.

"Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdi. Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş’un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi. Vecihi Bey’e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz.

Fvld9bRXgAAiVPC
Erdoğan paylaşımında mitingden bir kareye de yer verdi.

"BİRİLERİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇARKEN..."

"Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor. Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor.

"Atatürk Havalimanı’nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz.

"Dün sevgileriyle, coşkularıyla, kadirşinaslıklarıyla, azimleri ve idareleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis geniş güvenlik önlemi aldıPolis geniş güvenlik önlemi aldı
Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"
Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı

Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.