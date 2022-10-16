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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü

16.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye, geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.

Kaynak: DHA

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