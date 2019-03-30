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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de düzenlenen mitinge katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "94 te yola çıktık.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de düzenlenen mitinge katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "94 te yola çıktık. Sizler bizi iktidar yaptınız. Daha sonra başbakan, cumhurbaşkanı yaptınız. O günden bugüne girdiğimiz her seçimi kazandık. Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti. Koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. Çünkü Türkiye'de onun seçim kazanma şansı yok. 'Hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim' diyor. Yarın gelin sandıklarda bu kirli ittifaka, bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki bir daha bunlar belini doğrultamasın. Çünkü burada ne ararsan var. Kandil var. Çıkar, menfaat var. İstanbul'da niçin PKK'nın arkasında olduğu parti seçime girmiyor? Çünkü CHP'nin bunlar destekçisi. Ama listelerinden belediyelere sızmaya çalışıyor. Bu güne kadar sizin iradenizin üstünde biz irade tanımazken onlar ne yazık ki dağın teşvikiyle yeni bir irade oluşturuyorlar. Bu güne kadar nasıl ki bu yolu yürüdük bundan sonra da demokrasiden taviz vermeden bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. En zor en sıkıntılı zamanlarımızda biz size geldik. Sizin çizdiğiniz rotada mücadelemizi devam ettirdik." dedi.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ"
"Terörü bitireceğiz" diyen Erdoğan, "Bunun lamı cimi yok. İşte gördünüz Zeytindalı operasyonunda, Afrin'de ne yaptık. İnşallah bundan sonra da bu aynen devam edecek. Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Kim ne derse desin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bu yola da böyle devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok. Hemen anında. Hazırlıklarımız tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu böyle olacak. 31 Mart'ta sizlerden alacağımız bu güçle istiklalimiz ve istikbalimize sahip çıkmanızı istiyorum" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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