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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
30.08.2024 17:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalar yaptı. Erdoğan "Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye merkezli düşünecek ama vizyonumuzu dünyayı içine alacak şekilde geniş tutacağız. Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaklaşık bin yıldır vatanımızın edebi muhafızlığını yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum. Büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tescil edilmiştir. Bu zafer milletimizle birlikte onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun bayramıdır. Vatanımıza kasteden olursa yine destan yazacak silahlı kuvvetlerimizin her bir mensubunun yüreğine nakşetmiştir.

15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi, olabilecek en az hasarla atlattık. FETÖ'cü hainlerin açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik. Ordumuzun personel, eğitim, teçhizat, imkan ve yetenekler bakımından da eksiklerini giderdik. Harp okullarımızı, meslek yüksek okullarımızı, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde çok daha kaliteli, etkin şekilde yeniden kurduk. Ordumuza yük olan, gereksiz tartışmalara konu olan sıkıntılı durumlara son verdik. Sadece devletinden ve onun meşru yöneticilerinden emir alan bir TSK'ya sahip olduk.

"ANADOLU'YU VATAN YAPMAK KADAR MUHAFAZA ETMEK DE ZORDUR"

Tarihimiz boyunca devlet komutan millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar. Milletin kendisi olan TSK, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğün, milli birliğimizin güvencesidir.

Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Böyle bir coğrafyada başı dik yaşamak öyle bir babayiğidin harcı değildir. En basit zafiyet milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakır. Eğer bugün Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bu teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu'yu vatan yapmak kadar muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği boş vermişliği kaldırmaz.

"BİZİ SIĞ SULARA HAPSETMEYE ÇALIŞANLARA PRİM VERMEDİK"

Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla görevini yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye merkezli düşünecek ama vizyonumuzu dünyayı içine alacak şekilde geniş tutacağız. Anadolu'yu vatan yapmak kadar ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek de zordur. Burası rehaveti, zayıflığı, tembelliği, ataleti, boşvermişliği kaldırmaz.

Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz. Ecdadın dört asır boyunca barış, huzur ve esenlik içerisinde yönettiği Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır.

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Recep Tayyip Erdoğan
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