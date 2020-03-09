Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Avrupa Birliği-Türkiye arasında yeni bir anlaşma mı olacak?

Türkiye'deki sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için engelleri kaldıran Ankara, Avrupa'dan gelen 'kapıları kapatın' çağrılarına olumsuz yanıt veriyor.

Türkiye'nin sığınmacı politikasındaki tavrında herhangi bir değişiklik olmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüşmüştü.

BELÇİKA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta sığınmacılar konusunda Avrupa'nın adil yük ve sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

Brüksel'de Avrupa Birliği temsilcileri ile yüz yüze görüşecek olan Erdoğan'ın Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyacağı öğrenildi.

ERDOĞAN: UMARIM FARKLI NETİCELER ELDE EDERİZ

Kritik görüşmeyle ilgili Erdoğan " Suriye'de son 9 yılda çıkan yükün çok büyük bölümünü tek başımıza üstlenmek zorunda kaldık. Sırtımızı dönecek değildik ancak uluslararası toplumdan da destek bekliyorduk. Belçika'da toplantım var, orada bu konuları görüşeceğiz. Daha farklı neticeler alarak Belçika'dan döneriz. AB ile yaptığımız anlaşmanın kendi tarafımıza düşen yükümlülüklerini yerine getirdik. AB ise bir takım katkılar dışında yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Umarım bu yeni ekiple farklı neticeler elde ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

AB İLE YENİ BİR ANLAŞMA OLUR MU?

Bugün tüm gözler Belçika'daki kritik toplantıya çevrilirken, "Avrupa Birliği, Türkiye ile yeni bir anlaşma yapacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

