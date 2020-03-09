HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Avrupa Birliği-Türkiye arasında yeni bir anlaşma mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Avrupa Birliği-Türkiye arasında yeni bir anlaşma mı olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2020 08:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. Avrupa Birliği temsilcileri ile Brüksel'de yüz yüze görüşecek olan Erdoğan'ın sığınmacı krizinde geri adım atmayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Avrupa Birliği-Türkiye arasında yeni bir anlaşma mı olacak?

Türkiye'deki sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için engelleri kaldıran Ankara, Avrupa'dan gelen 'kapıları kapatın' çağrılarına olumsuz yanıt veriyor.

Türkiye'nin sığınmacı politikasındaki tavrında herhangi bir değişiklik olmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüşmüştü.

BELÇİKA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta sığınmacılar konusunda Avrupa'nın adil yük ve sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

Brüksel'de Avrupa Birliği temsilcileri ile yüz yüze görüşecek olan Erdoğan'ın Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyacağı öğrenildi.

ERDOĞAN: UMARIM FARKLI NETİCELER ELDE EDERİZ

Kritik görüşmeyle ilgili Erdoğan " Suriye'de son 9 yılda çıkan yükün çok büyük bölümünü tek başımıza üstlenmek zorunda kaldık. Sırtımızı dönecek değildik ancak uluslararası toplumdan da destek bekliyorduk. Belçika'da toplantım var, orada bu konuları görüşeceğiz. Daha farklı neticeler alarak Belçika'dan döneriz. AB ile yaptığımız anlaşmanın kendi tarafımıza düşen yükümlülüklerini yerine getirdik. AB ise bir takım katkılar dışında yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Umarım bu yeni ekiple farklı neticeler elde ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

AB İLE YENİ BİR ANLAŞMA OLUR MU?

Bugün tüm gözler Belçika'daki kritik toplantıya çevrilirken, "Avrupa Birliği, Türkiye ile yeni bir anlaşma yapacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel Avrupa Birliği sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Survivor'da eleme adayı belli oldu!

Survivor'da eleme adayı belli oldu!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta can pazarı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Beşiktaş'ta can pazarı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Ali Babacan'ın partisinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi mi? Canlı yayında flaş açıklama

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.