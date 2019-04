Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı isimler aday gösterilmediği için istifa edip kimisi bağımsız kimisi başka partiden aday oldu. Seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar. Biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam’da yapılan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuştu. “Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır” diyen Erdoğan, “Bu fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Sizlere gelenler, kapınızı çalanlara; ’bizim yapacak çok işimiz var’ deyin. Bunların nereden nereye nasıl geldiklerini hepiniz iyi biliyorsunuz. Çok fazla vakit kaybetmeye bizim zamanımız yok. Onlarla kaybedilecek vakit haramdır. Kimin ne yaptığına, bize hangi tuzakları kurduğuna değil, kendimizin ne yaptığına, neyi başardığına bakarak yürüdüğümüzde aşamayacağımız engel yoktur. Başkalarını konuşmayacağız, başkalarının bizi konuşacağı icraatlar ortaya koyacağız. Her seçimde oyların azaldığı, çoğaldığı yerler olabilir. Önemli olan milletimizin toplamda bize ne dediğidir. 15 Büyükşehir Belediye Başkanım ile yaptığım görüşmelerde seçim öncelerinde birçok illerimizde karşımıza nelerle geldiler, ne gibi neticeler aldık şimdi onları görüyoruz. Demek ki çalışınca, azmedince, bu tür fitne, fesat unsurlarına kulak asmadıkça oluyor. Daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Bazı isimlerin AK Parti’den aday gösterilmediği için istifa edip kimisinin bağımsız kimisinin ise başka partiden aday olduğunu kaydeden Erdoğan, “Seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar. Biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Milletimiz, 2002 Kasım ayından bu yana her seçimde olduğu gibi 31 Mart’ta da bize ’durmak yok yola devam’ demiştir. Eksiklerimizi tamamlayarak, hatalarımızı düzelterek, gücümüzü artırarak bu uzun ve ince yolda mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Biz yolumuzun hak yolu olduğuna, davamızın hak olduğuna, hizmetimizin Hakka ve halka olduğuna inanıyoruz. Hiçbir dünyevi çıkar veya kazanç ömrünü hak ve halk yolunda çalışarak geçirmenin karşılığı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsımdan en küçük belde belediye başkanına kadar bu salonda bulunan her bir arkadaşımın yegane gayesi Hakka ve halka hizmettir. Öyle olmak zorundadır. Bu hasbi hizmet anlayışına sarıldığımız müddetçe milletimiz de bize sahip çıkacaktır. İşi başta taraflara götürmeye kalkarsak kendimizi tıpkı bizden önceki nice partiler gibi tarihin tozlu rafları arasında buluruz. AK Parti belediyelerde çeyrek asırdır merkezi yönetimde 17 yıldır üstlendiği hizmet sorumluluğunu önümüzdeki çeyrek asırda, yarım asırda da kararlı bir şekilde devam ettirecektir. Üzerimize düşen görevleri yeter ki layıkıyla yerine getirelim, gerisini milletimiz kendiliğinden halleder. Ramazan’dan sonra ziyaretleri yaparken diğer taraftan da burada yaptığımız toplantının bir benzerini önce teşkilatımızla, daha sonra kadın kollarımızla ve gençlik kollarımızla bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreç kendi içerimizde hem bir eğitim sınama bununla birlikte geleceğe hazırlanma süreci olacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.