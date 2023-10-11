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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

11.10.2023 21:25 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin çatışması Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bunun için Türkiye’nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti.

VELİAHT PRENS SELMAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Recep Tayyip Erdoğan

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