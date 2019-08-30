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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız (2)

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yüksek yargı üyeleri, Bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri, asker ve sivil erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkarak tebriklerini iletti. Beştepe'deki tören yarım saat sürdü.
Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik telgrafı da gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız (2)

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