Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında ABD'ye 13 Kasım'da bir ziyaret gerçekleştireceği de teyit edilmiş oldu.

Erdoğan'ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.

13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum"

TRUMP: ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.