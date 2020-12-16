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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Bu nasıl müttefiklik?

16.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Bu nasıl müttefiklik?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin, "İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır. Bu nasıl müttefikliktir?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıp açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir.

ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ

ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulanmadı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır. Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır..

Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına S-400 konusunda endişeniz varsa diplomasi yoluyla çözelim dedik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. S-400 olmasaydı başka gerekçelerle benzer duruma başvurulacağı anlaşılıyor.

'BÖYLE BİR DURUMLA İLK KEZ KARŞILAŞMIYORUZ'

Savunma sanayiini bağımsız hale getirmek için dünkünden daha fazla çalışacağız. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk. Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz.

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