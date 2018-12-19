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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 04:54 | Son Güncelleme

Kastamonu, Muğla, Aydın ve Denizli'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kastamonu'da tesis edilecek Kuzkaya Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Araç ilçesine bağlı Aşağı Çobanözü, Kayabaşı, Oycalı ve Saltuklu köylerindeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Muğla'nın Yatağan ile Denizli'nin Honaz ilçeleri arasında inşa edilecek "380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli-4 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ise hattın geçtiği güzergahtaki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Kamulaştırma işlemi direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle yapılacak.

Söz konusu enerji iletim hattının geçtiği güzergah Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu, Denizli'nin Babadağ, Sarayköy, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinden oluşuyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Muğla Aydın Denizli cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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