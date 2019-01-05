Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir adaylarının tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Şehadetinin 2. yılında Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum.

İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Adriyatik kıyılarından başları, Doğu Türkistan'dan başlar, Karadeniz'in kuzeyinden başlar. 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci, acısı da hepimizin ortak acısıdır.

İzmir, sözün tam manasıyla bir anne şehirdir. Gazi Paşa'nın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor.

