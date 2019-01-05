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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım toplantısında açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 05.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adayları tanıtım toplantısında konuşuyor. Erdoğan, partisinin 30 İzmir ilçe belediye başkan adayını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir adaylarının tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Şehadetinin 2. yılında Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum.

İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Adriyatik kıyılarından başları, Doğu Türkistan'dan başlar, Karadeniz'in kuzeyinden başlar. 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci, acısı da hepimizin ortak acısıdır.

İzmir, sözün tam manasıyla bir anne şehirdir. Gazi Paşa'nın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor.

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