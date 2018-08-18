Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresi öncesi açıklamalar

AK Parti'de kongre günü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos’ta da tıpkı Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun ifadesini vereceğiz. Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?