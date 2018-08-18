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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresi öncesi açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 11:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresi öncesinde konuştu. Erdoğan, salon dışındaki vatandaşlara hitabında 'Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresi öncesi açıklamalar

AK Parti'de kongre günü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos’ta da tıpkı Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun ifadesini vereceğiz. Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?

Bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın, şu anda elhamdülülliah 80 vilayetimize doğalgazımıza ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız. Sizleri bu güneşin altında fazla bekletecek değilim. Ancak şu anda Salı günü kurban bayramına hazırlanıyoruz. Ve şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim, kurban bayramını tüm islam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını bizlere nasip etsin.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti AK Parti kongresi Son dakika

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Birileri konuştukça doların ayarı bozuluyor en iyisi hiç konuşmayın
Eyvah eyvah
çoktan çöktük. bu gidişle daha da çökeceğiz.
seyredin birazdan dolar yükselmeye başlar
başkanım siyasete din karışmaması gerekmiyomu sizce ALLAH birdir o herkezin yaratıcısıdır..!!!
özellikle izmir büyükşehiri Akpartinin alması şart. yeter artık, 4 milyonluk şehir köy gibi yönetiliyoruz. akp li değilim fakat 55 yaşında bir türkiyeli olarak gördüğüm gerçek: CHP bı işi yapamıyor, ya-pa-mı-yor.
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