Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde konuştu.

"2023'ÜN SONUNA KADAR DEDİĞİNDE OLMAZ"

Erdoğan konuşmasında "Arnavutluk'ta deprem oldu. Arnavutluk'a, inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız" dedi ve konuşmasının sonunda projenin sahibine "Ne zaman ilk etabı bitireceğiz" diye sordu, Erdoğan, "2023'ün sonuna kadar" yanıtını alınca Bakan Kurum'a dönerek "Bunu yazılı kayda almanız lazım. Ben yazılısını göreceğim" dedi.



