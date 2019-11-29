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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmanın sonunda projenin sahibine "Ne zaman ilk etabı bitireceğiz" diye sordu. Aldığı yanıt sonrası Erdoğan, "İnşallah maşallah deme, sen bazen mimari noktada işi ağırdan alabiliyorsun. 2023'ün sonuna kadar dediğinde olmaz!" dedi. Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dönerek "Bunu yazılı kayda almanız lazım. Ben yazılısını göreceğim" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde konuştu.

"2023'ÜN SONUNA KADAR DEDİĞİNDE OLMAZ"

Erdoğan konuşmasında "Arnavutluk'ta deprem oldu. Arnavutluk'a, inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız" dedi ve konuşmasının sonunda projenin sahibine "Ne zaman ilk etabı bitireceğiz" diye sordu, Erdoğan, "2023'ün sonuna kadar" yanıtını alınca Bakan Kurum'a dönerek "Bunu yazılı kayda almanız lazım. Ben yazılısını göreceğim" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum

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